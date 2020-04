Das musst du wissen Apple Karten zeigt COVID-19-Testzentren an

Integration seit Anfang April

Stückweite Ausweitung der Gebiete

Apple entwickelt aktuelle mehrere Projekte gegen das Coronavirus. Zusammen mit Google möchte man eine Schnittstelle zur Kontaktverfolgung bereitstellen, die plattformübergreifend funktioniert und möglichst großen Datenschutz liefert. Während natürlich die Nachverfolgung der Kontaktpersonen wichtig ist, sollte man allerdings auch wissen, wo man sich testen lassen kann.

Apple Karten zeigen COVID-19-Teststationen an

Dazu zeigt Apple seit Anfang April schrittweise Stellen an, die COVID-19-Tests durchführen. Dazu reicht es einfach den Suchbegriff „COVID-19-Test“ in die Suchzeile der Karten-App einzugeben und schon erhält man eine Übersicht mit lokalen Testmöglichkeiten.

Allerdings gibt es einmal mehr einen großen Haken. Wie so oft beginnt Apple mit der Ausrollung der Funktion in den USA. Laut Engadget ist dies nun abgeschlossen – auch für Puerto Rico. Damit dürften bald auch weitere Gebiete folgen, da Apple bereits die Hinweismeldungen lokalisiert hat. In dieser heißt es, dass ein COVID-19-Test möglicherweise eine ärztliche Überweisung sowie einen Termin erfordert.

Es bleibt abzuwarten, wann Apple die Funktion auch in Deutschland bereitstellt. Dies wäre sehr praktisch und würde eine Suche bei Google überflüssig machen. Was haltet ihr von Apples Umsetzung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.