Ähnlich wie Google stellt Apple nicht nur gewöhnliches Kartenmaterial in der eigenen Karten-App. Neben der Navigation auf Straßen, Fußwegen und via öffentlichen Verkehrsmitteln können Sie sich seit einiger Zeit auch durch große Einkaufszentren und Flughäfen führen lassen. Allerdings ist die Indoor-Navigation noch sehr stark begrenzt und vor allen in den USA, Kanada, Japan und Australien verbreitet. Nun kam ein neuer deutscher Standort hinzu.