Apple gibt Probleme mit Mac-M1 und Displays zu

In einem Support-Dokument hat Apple zugegeben, dass es beim Anschluss eines externen Ultrawide- oder Super-Ultrawide-Displays an einen Mac mit Apple Silicon durchaus Probleme gibt und manche Auflösungen einfach nicht einstellbar sind. Im schlimmsten Fall stehen Nutzer da und können auf einem riesigen Display nur Full-HD darstellen - verzerrt und mit schwarzen Rändern.

Apple schreibt in dem Dokument, dass man die Probleme erkannt habe und an einer Lösung arbeite. Das sind natürlich keine guten Nachrichten, denn wann so ein Update erscheint, ist nicht bekannt. Das zukünftige macOS-Update dürfte macOS 11.2 heißen. Eine erste Beta wurde schon in der vergangenen Woche veröffentlicht. Ob diese schon Ultrabreitbild-Displays mit ihren nativen Auflösungen unterstützt, ist uns nicht bekannt. In den Release-Notes ist derartiges nicht vermerkt.

Neben MacBooks ist gelegentlich auch der Mac mini betroffen. Wer sich an Apples Empfehlungen hielt und beispielsweise den LG UltraFine 5K nutzt, hat angeblich keine Probleme. Das zeigt auch, dass Apple relativ selektiv testet - bei der empfohlenen beziehungsweise selbst verkauften Hardware ist alles okay, bei Fremdfabrikaten gibt es Schwierigkeiten. Allerdings fragen wir uns auch, was die Betatester während des mehrere Wochen laufenden Prozesses gemacht haben, sollten die Fehler bei ihnen aufgetreten sein.

Wir sind deshalb auf dich angewiesen: Hast du ein Ultrabreitbild-Display und betreibst es an einem M1-Mac? Gibt es Probleme oder ist alles in Ordnung? Gib bitte das Fabrikat und das Modell an, damit auch andere Leser sich daran orientieren können.