macOS Big Sur 11.1 macht Schwierigkeiten mit externen Displays

Wer das neue Big-Sur-Update 11.1 nutzt und an seinem MacBook oder Mac Mini einen Monitor angeschlossen hat, dürfte unter Umständen ein Problem haben. Das geht zumindest aus zahlreichen Forenmeldungen von wütenden Anwendern hervor. Sie können ihre Bildschirme nicht mehr in voller Auflösung betreiben. Betroffen sind unter anderem Besitzer von 4K und 5K Bildschirmen. Hier läuft Apples Betriebssystem oft nur noch mit Full-HD und auch HDR soll nicht mehr laufen. Bei der vorherigen Version von macOS Big Sur sei dies noch kein Problem gewesen, heißt es.

Betroffen sind ausschließlich Macs mit USB-C. Das sind neuere Macs, doch Apple verbaut mittlerweile seit etwa 5 Jahren die Schnittstelle.

Neben MacBooks ist gelegentlich auch der Mac mini betroffen. Wer sich an Apples Empfehlungen hielt und beispielsweise den LG UltraFine 5K nutzt, hat angeblich keine Probleme. Das zeigt auch, dass Apple relativ selektiv testet - bei der empfohlenen beziehungsweise selbst verkauften Hardware ist alles okay, bei Fremdfabrikaten gibt es Schwierigkeiten. Allerdings fragen wir uns auch, was die Betatester während des mehrere Wochen laufenden Prozesses gemacht haben, sollten die Fehler bei ihnen aufgetreten sein.

Natürlich wird Apple in einem Update von macOS Big Sur diesen Fehler korrigieren - keine Frage. Doch wann dies der Fall sein wird, ist wie immer unbekannt. Angeblich hilft es, das Display über eine Docking-Station zu betreiben und nicht direkt an den Mac anzuschließen.

Hast du das Problem mit den externen Displays seit macOS Big Sur 11.1 auch? Konntest du dir mit einer Dockingstation helfen? Schreibe gerne in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels, wir sind sehr gespannt.