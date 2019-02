Das iPhone X gehört mit zu den größten Preisverlierern in den letzten Jahren (Bild: Przemyslaw Marczynski)

Apple gegen Samsung: Das Märchen vom preisstabilen iPhone? Samsung präsentierte jüngst neue Modelle seines Flaggschiff-Smartphones Galaxy S. Die Geräte des Konkurrenten haben den Ruf, nicht preisstabil zu sein. Das stimmt. Denn schon drei Monate nach der Einführung gibt es enormes Sparpotenzial von 30 Prozent und mehr. Das Warten lohnt sich. Den größten Preisunterschied gibt es ungefähr ein Jahr nach der Veröffentlichung. Aber wie ist das bei Apple? Gemeinhin heißt es, iPhones seien preisstabil. Ist dem aber wirklich so? Wir haben uns die Preisentwicklung der letzten Modelle angesehen.

Apples iPhones immer teurer

Eines ist auf den ersten Blick deutlich: Apples iPhones wurden in den letzten Jahren immer teurer. Aktuell bekommen Sie ein iPhone XS ab 1.149 Euro und ein XS Max ab 1.249 Euro. Vor einiger Zeit war ein Preis jenseits der 1.000-Euro-Marke noch undenkbar. Dieses Phänomen nutzt aber auch die Konkurrenz, um die Einstiegspreise für ihre neuen Flaggschiff-Smartphones anzuheben.

Einführungspreise der letzten iPhone-Modelle (Bild: Falkemedia)

Wie preisstabil sind iPhones?

Wir haben uns aber die Mühe gemacht und die Preise der einzelnen iPhones mit Hilfe einer entsprechenden Preisdatenbank zu vergleichen. Überprüft haben wir alle Modelle ab dem iPhone 6s, jeweils in ihrer „kleinsten“ Variante. Nicht berücksichtigt haben wir beispielsweise die 32-GB-Version des iPhone 6s, die Apple rund ein Jahr später auf den Markt brachte.

Unsere Datenpunkte beziehen sich nur auf ausgewählte Daten, und zwar die Präsentations- oder Veröffentlichungszeitpunkte der iPhones in Deutschland.

Wie Sie anhand des Diagramms erkennen können, gibt es sehr wohl einen Preisnachlass bei iPhones. Der variiert aber von Modell zu Modell. Angebot und Nachfrage bestimmen hier den Preis. So wurde das iPhone 6s zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung noch mal wesentlich teurer, weil es sich wieder lohnte, ältere iPhones mit neuem Akku aufzurüsten.

Preisentwicklung von iPhones in den letzten Jahren (Bild: Falkemedia)

Den größten Preisverfall in kurzer Zeit erlebte in der Tat das iPhone X. Es war weniger als ein Jahr später knapp 30 Prozent günstiger. Andere Modelle waren zu diesem Zeitpunkt meist nur zwischen 20 und 25 Prozent im Preis gesunken. Demgegenüber sind das iPhone XS und XS Max preisstabiler. Das iPhone X verlor in einem halben Jahr knapp 20 Prozent, das neue XS in der gleichen Zeit allerdings nur etwas mehr als 10 Prozent.

Vergleicht man die Preisentwicklung mit Samsungs Galaxy S-Modellen sind iPhones aber deutlich preisstabiler. Das Galaxy S5 aus Februar 2014 kostete im Februar 2015 nur noch knapp die Hälfte. Die Modelle S6, S7 und S8 verloren binnen eines Jahres jeweils 40 Prozent an Wert.

Die wichtigsten Daten zur Preisentwicklung beim iPhone

Die Einführungspreise des iPhone sind in den letzten Jahren stark gestiegen.

Das iPhone X gehört zu den größten Wertverlierern (momentan liegt es bei 72 Prozent des Ursprungspreises).

Manche Modelle (iPhone 6s) erleben mitten in der Laufzeit eine neue Hochphase.

Zum Ende der Laufzeit, wenn die Geräte nicht mehr verkauft werden, bleibt der dann erreichte Preis stabil oder steigt sogar noch.

iPhones sind immer noch deutlich preisstabiler als Samsung-Smartphones.

