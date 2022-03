Apple Event am 8. März

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, doch nun hat Apple Ernst gemacht und das erste Event des Jahres angekündigt.

Am 8. März 2022 ist es wieder soweit - und es wird wieder ein virtuelles Event mit vorgefertigten Filmchen werden. Der Werbespruch für die Veranstaltung lautet: "Peek Performance". Also so etwas wie Spitzenleistung. Das lässt viel Raum für Gerüchte.

Angeblich wird die Einführung des iPhone SE der dritten Generation vorbereitet und auch ein neues iPad Air und neuer Macs mit Apple Silicon sind zu erwarten.

Nach früheren Gerüchten soll der erwartete iMac Pro mit 27-Zoll-Display und miniLED- und ProMotion-Technik erhalten und ein graues Gehäuse erhalten.

Neue Software dürfte nicht kommen - von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 und den Punkt-Updates von macOS und tvOS sowie watchOS einmal abgesehen.

Mit dem Slogan "Peek Performance" wird das Event nun auch auf der Apple Event-Website vorgestellt. Wenn du die Seite mit einem iPhone oder iPad besuchst, kannst du eine Augmented-Reality-Version des Neon-Apple-Logos sehen, um die Vorfreude zu erhöhen. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple ein AR-Logo kreiert, aber dieses gehört definitiv zu unseren Favoriten.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Deine Meinung ist gefragt

Es ist das zweite Frühjahrsevent, dass nur virtuell stattfindet. Hierzulande beginnt es ab 19 Uhr und wir werden natürlich wieder berichten.

Auf was freust du dich am meisten, was sollte Apple präsentieren? Lasse es uns in den Kommentaren wissen.