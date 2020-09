Apple enthüllt schwimmenden Apple Store

Es ist wohl einer der außergewöhnlichsten Apple-Konstruktionen bisher. Während der Apple Park, der Apple Store in Chicago und natürlich der Glaswürfel an der Fifth Avenue in New York absolute Hingucker sind, lässt Apple aktuell in Singapur den Apple Marina Bay Sands errichten. Geplant und designte wurde er übrigens von den selben Architekten, die sich schon für den Apple Park verantwortlich zeigten: Forster + Partners.

Mit in der Bucht scheint der Store zu schwimmen und hat als Kulisse Singapur sowie das weltberühmte Marina Bay Sands, welches sich durch drei Gebäude auszeichnet, die mit einem Infinity-Pool auf dem Dach verbunden sind. Nun gesellt sich der Apple-Ball im Wasser hinzu, der bislang unter Folie verborgen war. Apple hat jedoch bereits damit begonnen, den Store zu enthüllen und die Folie zu entfernen. Eine Eröffnung ist damit nicht allzu weit entfernt. Dies berichten die Kollegen von AppleInsider.

Eröffnung schon bald

Auf der offiziellen Website zum neuen Apple Marina Bay Sands gibt es nicht nur Wallpaper für dein iPhone, iPad und deinen Mac zum Herunterladen, sondern dort stellt man auch die baldige Eröffnung in Aussicht, die angesichts des Entpackens in Kürze erfolgen könnte. Denkbar wäre zum Start der neuen iPhone-Modelle Anfang/Mitte Oktober.

Damit wird man innerhalb von drei Jahren bereits den dritten neuen Store in der Region eröffnen. Ins Detail ging Apple jedoch nicht, sodass der Store jederzeit bis zum Jahresende die Türen für Besucher und Kunden öffnen könnte. Ein Blick ins Innere dürfte jedoch schon bald folgen.. Bis dahin hat Apple eine kleine animierte Grafik bereitgestellt, um auf den Apple Marina Bay Sands einzustimmen.

Here’s Apple’s fun teaser video for the upcoming Marina Bay Sands store in Singapore: pic.twitter.com/ngDHk1apDV — MacRumors.com (@MacRumors) August 24, 2020

Was haltet ihr von dem Design? Wäre Apple Marina Bay Sands für euch mehr ein Store oder doch eine Touristenattraktion? Lasst es uns wissen.