Apple Card: Dieses geniale Video zeigt die Zukunft der Apple-Kreditkarte

Apple Card wird zum AR-Erlebnis

Mit der Apple Card erweiterte Apple im vergangenen Jahr seine Bemühungen in die Finanzwelt vorzudringen und Apple Pay zu stärken. Auch wenn Apple grundsätzlich vieles richtig macht, gibt es kaum eine langweiligere Sache als das Überprüfen von Zahlungen und Kreditkartenbeträgen in den Apps. Dies dachte sich auch Volodymyr Kurbatov und entwickelte ein eigenes Konzept dazu, dass Apples zweitliebstes Kind namens „Augmented Reality“ mit der Apple Card verbindet.

Apple Card: Besser mit AR?

In einem Video zeigt Kurbatov, wie das die Verwaltung der Apple-Kreditkarte in der erweiterten Realität aussehen könnte. Dazu erfasst die Kamera die physische Karte und blendet beispielsweise aktuelle Kreditrahmen und mehr ein. Gleichzeitig wird die Karte zur Steuermethode der Anwendung, sodass man durch Wischen auf der Karte durch Listen scrollen und neue Limits festlegen kann. Dreht man die Karte um, dann ändert sich der angezeigte Inhalt erneut und zeigt etwa die letzten Ausgaben an, die sich außerdem nach Kategorien ordnen lassen. Neben dem Drehen der Karte sorgt ein kurzes Schütteln, um die letzte Aktion rückgängig zu machen. Apple nutzt dies bereits seit langer Zeit als versteckte „Geste“ am iPhone und iPad und wäre auch beim AR-Einsatz mehr als passend.

Auch wenn die Apple Card noch nicht in Deutschland verfügbar ist, sind solche Konzepte sehr interessant und zeigen, wohin die Reise mit AR noch führen kann. Was haltet ihr von Kurbatovs Idee?

