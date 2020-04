Apple Watch 6 - vollkommen neues Design-Konzept

Designwechsel bei Apple nur selten

In den vergangenen Jahren blieb Apple bei seinen Designs äußerst konstant. Etwa der iMac ist seit knapp zehn Jahren optisch unverändert, während das iPad auch in der siebten Generation noch sehr stark an die Anfänge 2010 erinnert. Ähnlich ergeht es auch der Apple Watch. Seit 2015 war die größte Veränderung das überarbeitete Display, das weiter zum Rand wuchs. Daher wundert es nur wenig, dass zahlreiche Gerüchte über ein neues Design die Runde machen: Verzichtet Apple auf die Digital Crown? Wird die Apple Watch rund?

Neues Design für die Apple Watch 6 in Anmarsch

Es besteht kein Zweifel, dass Apple auch in diesem Jahr wieder ein neues Modell der Apple Watch veröffentlicht. Unklar ist hingegen, ob man den Schritt in eine neue Richtung wagen wird und der smarten Uhr ein völlig neues Design verpasst. Einige Konzept dazu versehen die Apple Watch 6 mit einer runden Optik, die durchaus ihre Reize hat. Aktuell stechen dabei besonders die Designs von ZoneofTech ins Auge, die stark an Apples übliche Designsprache erinnern und sogar auf verschiedene Farben hinweisen.

Apple Watch 6: Läuft sie noch ganz rund?

Ein rundes Design erinnert deutlich stärker an eine klassische Uhr. Apple hat bereits einige Zifferblätter rund gestaltet und auch der Home-Bildschirm mit den Apps könnte gut auf einem runden Display aussehen. Jedoch ist wichtiger, dass auch die Apps dann weiterhin funktionieren. Bislang verhielten sich viele Entwickler schon sehr zurückhaltend und zwangsmäßige Anpassungen könnten nicht unbedingt zur größeren Unterstützung beitragen.

Auch Nutzern könnte der Wechsel schwerfallen, da gekaufte Armbänder wohl nicht mehr passen werden.

Das gezeigte Konzept ist ein interessantes Gedankenspiel und bezieht sogar noch die Digital Crown mit ein, auf die Apple Gerüchten zufolge bald verzichten könnte. Sollte Apple ein rundes Design für die Apple Watch einführen?

Produkthinweis Produkthinweis Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, 40mm Edelstahlgehäuse, Gold, mit goldener Milanese-Öse 799,00 €

Mehr zu diesen Themen: