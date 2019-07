Die Apple Card wird in Kürze in den USA erscheinen. Neben der digitalen Variante, die fest mit Apple Pay verknüpft ist, werden Apple und Goldman Sachs auch eine physische Zusatzkarte bieten, sodass sich auch in Geschäften zahlen lässt, die Apple Pay noch nicht unterstützen. Mit der echten Karte kommt natürlich auch das Risiko auf den Kunden zu, dass die Apple Card von Dritten missbraucht werden kann. Doch Apple hat hierzu interessante Sicherheitsmechaniken im Einsatz.