Apple schenkt den Kunden eine kostenlose Kreditkarte und das Finanzinstitut kann nichts mehr daran verdienen? Der Kunde bekommt Anonymität, und für seine Einkäufe sogar noch Geld zurück? An dieser Stelle möchte ich direkt einhaken und Sie noch auf eine andere Lektüre hinweisen. Denn das Marketing für die Apple Card, bzw. die Lesart, dass Sie mehr wie ein Geschenk für den Kunden sei, und damit fast schon „philanthropisch“, passt zur Logik von „Philantro-Kapitalismus“.

Bei genauerer Betrachtung ist die Antwort auf die eingangs gestellten Frage allerdings nicht so einfach. Es gibt allerdings Gründe, warum Goldman Sachs den Zuschlag wollte und bekam, andere Banken laut CNBC aber dankend ablehnten. Die Citigroup soll laut dem Wirtschaftssender die Befürchtung gehegt haben, dass die Apple Card Geld verbrennt.

Kann das sein? Würde Apple ein Geschäft anstreben, bei dem es am Ende noch draufzahlt? Eine große Gefahr, die vor allem das Finanzinstitut Citigroup im Hinterkopf hatte, ist die Kannibalisierung der eigenen Finanzprodukte. Warum sollten Kunden eine Kreditkarte der Citigroup haben wollen, wenn sie sie bei Apple günstiger bekommen. Also wollte man sich am Ende des Tages nicht das eigene Geschäft kaputt machen.

Ganz anders hingegen bei Goldman Sachs. Das Finanzunternehmen hat noch gar keine eigene Kreditkarte am Markt, deren Einkünfte mit der Apple Card man kannibalisieren würde. Entsprechend sind selbst niedrige(re) Umsätze über die Apple Card genug.

Dazu kommt, dass Goldman Sachs so ein Zahlungsmittel am Markt etablieren kann, um Konkurrenten die Kunden „auszuspannen“. Goldman Sachs jedenfalls möchte den Konsumenten „an erste Stelle setzen“.

„Goldman Sachs seeks to disrupt consumer finance by putting the customer first. We are excited for customers to use Apple Card, which is designed to help people take control of their financial lives“. (Sprecher von Goldman Sachs gegenüber CNBC)