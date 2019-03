28.03.2019 - 11:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Am Montag stellte Apple seine umfangreiche Service-Offensive vor und kündigte dabei auch eine eigene Kreditkarte an, die in Zusammenarbeit mit der Investmentbank Goldman Sachs entsteht. Während ein konkreter Veröffentlichungstermin noch aussteht, soll es im Sommer soweit sein. Wie die Aktivierung der physischen Apple Card auf dem iPhone funktioniert, haben nun die Kollegen von 9to5Mac herausgefunden.

Irgendwann in diesem Sommer wird Apple die Apple Card in den USA veröffentlichen und möchte damit für einen besseren Umgang mit dem Geld sorgen. Dazu stellt das Unternehmen unterschiedlichste Informationen bereit, die per Fingertipp abrufbar sind. Die Apple Card ist keineswegs nur eine digitale Kreditkarte, sondern wird auch in physischer Form veröffentlicht, um auch an Orten ohne „Apple Pay“-Akzeptanz zu funktionieren. Die Karte wird aus Titanium gefertigt und wird nicht weiter als Ihren Namen sowie das Apple-Logo zeigen. Lediglich ein Magnetstreifen sowie Chip werden integriert. Daher stellt sich natürlich auch die Frage, wie man die Karte eigentlich mit dem iPhone verbindet.

Apple Card: Aktivierung nach Apple-Art

Da übliche Sicherheitsmerkmale auf der Apple Card fehlen, scheint eine Aktivierung doch erhöhten Aufwand zu bedeuten? Nicht bei Apple. Wie die Kollegen von 9to5Mac herausgefunden haben, liegt die Antwort bereits in der ersten Beta zu iOS 12.3 versteckt.

Anstelle eine zeitaufwendigen Aktivierung via TAN oder Kundenservice geht man den Apple-typischen Weg und lässt Kunden auf altbekannte Weise die Apple Card aktivieren. Besitzer von AirPods oder dem HomePod kennen dies bereits von der Ersteinrichtung der Geräte. Es reicht aus, wenn Sie die neue Apple Card neben dem iPhone platzieren. Es erscheint ein Pop-Up mit der Karte und ein Fingertipp auf „Activate“ setzt die Karte nach kurzem Serverabgleich in Betrieb. Während dies natürlich bekannt und einfach erscheint, merken die Kollegen an, dass es sich natürlich noch um ein frühes Stadium der Integration handelt und Änderungen möglich sind.

