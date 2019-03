26.03.2019 - 14:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Es gab in den letzten Wochen mehrfach das Gerücht, dass Apple gemeinsam mit Goldman Sachs an einer Kreditkarte für Apple Pay arbeiten könnte. Apple bestätigte dies gestern und stellte die Apple Card vor, die diesen Sommer in den USA veröffentlicht werden soll. Während man zwar eine internationale Expansion ankündigte, blieben die Details unklar. Gegenüber CNBC zeigte sich „Goldman Sachs International“-CEO Richard Gnodde offener.

Eigentlich handelt es sich bei Goldman Sachs um eine Investment-Bank, die in der Regel keinen direkten Kundenkontakt pflegt. Umso erstaunlicher ist es daher, dass man sich mit Apple zusammengetan hat und in diesem Sommer eine eigene Kreditkarte anbieten wird, die in Apple Pay eingebunden wird. Zunächst soll der Dienst natürlich in den USA erscheinen. Allerdings ließ „Goldman Sachs International“-CEO in einem Interview mit CNBC (via Giga) weitere Pläne durchblicken. Ihm zufolge möchte man erst in den USA beginnen und sich dann die internationalen Möglichkeiten anschauen.

Apple Card in Deutschland?

In Großbritannien hat das Unternehmen 2016 bereits mit „Marcus“ eine Onlinebank an den Markt gebracht und plant diese in naher Zukunft auch nach Deutschland zu bringen. Daher ist auch für Gnodde klar, dass der nächste Schritt nach Europa führt. Dabei sprach er deutlich, dass Deutschland der nächste wichtige Markt wird.

Gleichzeitig gab er auch zu verstehen, dass man die Apple Card international anbieten möchte. Mit bereitstehenden Banken in Großbritannien und Deutschland gelten beide Regionen als potentielle Märkte für die internationale Erweiterung, sodass Deutschland dieses Mal schneller in den Genuss des Dienstes kommen könnte als damals Apple Pay. Hierzulande startete Apples kontaktloser Bezahldienst erst vier Jahre der US-Einführung und sorgte daher bis Dezember letzten Jahres für großen Unmut unter den Nutzern. Mit der Apple Card könnte sich dies vielleicht anders verhalten.

