15.08.2019 - 13:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit vergangener Woche können erste Nutzer in den USA die Apple Card beantragen. Apples Kreditkarte entsteht dabei in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs, die auf Bankenseite ein Auge auf die Geschäfte haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind beide Unternehmen daher sehr bemüht möglichst vielen Nutzern die Kreditkarte auszugeben. Dennoch gibt es zahlreiche Umstände, weshalb Goldman Sachs den Antrag ablehnt.

Schnellstmöglich möchte Apple die Apple Card in den USA verbreiten. Dabei möchte man jedoch keine allzu großen Risiken eingehen. In einem neuen Support-Dokument zur Apple Card spezifiziert das Unternehmen, welche Gründe es für die Ablehnung des Kreditkarten-Antrags geben kann. Dazu zählen:

Aktuelle Zahlungsrückstände bei Zahlungsverpflichtungen

Bankkonto wurde kürzlich geschlossen

Zwei oder mehr nicht-medizinische Zahlungsrückstände

Überfällige Steuern

Gerichtliche Verurteilungen

Kürzlicher Bankrott

Eigentum wurde gepfändet

Zu geringes Einkommen

Zahlungsverpflichtungen höher als 50 Prozent vom monatlichem Einkommen

Hohe Anzahl an Kreditanträgen

Niedriges Kreditscoring (FICO9-Score unter 600)

Apple informiert dazu jeden abgelehnten Interessenten einzeln über die Gründe. Zudem kann es auch vorkommen, dass Nutzern abgelehnt werden, weil ihre Identität nicht vollständig verifiziert ist. In diesem Fall gibt Apple einige praktische Tipps. Zunächst sollte der Bewerber sicherstellen, dass alle Angaben wie Namen, Sozialversicherungsnummern und Co. korrekt sind. Bei der Überprüfung der US-ID-Karte sollte sich nichts zwischen der Karte und der Kamera befinden, was Teile des Ausweises verdecken kann. Der Name auf der ID sollte mit dem Antrag übereinstimmen. Daneben sollte der Ausweis auch noch nicht abgelaufen sein.

