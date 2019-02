04.02.2019 - 19:38 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Apple hat heute die zweite Beta eines kommenden macOS Mojave 10.14.4 Updates zu Testzwecken für Entwickler verbreitet - eine Woche nachdem die vorherige Beta veröffentlicht wurde. Auch die tvOS 12.2 Beta 2 ist da.

Das neue, zweite macOS Mojave 10.14.4 Beta kann über den Software-Update-Mechanismus in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden, nachdem das richtige Profil im Apple Developer Center installiert wurde.

Es ist noch unbekannt, welche Verbesserungen oder Veränderungen das nächste Update von macOS Mojave bringen wird, aber es wird wahrscheinlich Bugfixes und Leistungssteigerungen für Probleme beinhalten, die im macOS 10.14.3 Update nicht behoben werden konnten.

Apple zudem eine Woche nach der Veröffentlichung des ersten tvOS 12.2-Beta die zweite Vorabversion des kommenden tvOS 12.2-Updates für Entwickler zu Testzwecken freigegeben.

Die neue Entwickler-Beta tvOS 12.2, die für die vierte und fünfte Generation von Apple TV-Modellen entwickelt wurde, kann über ein Profil, das mit Xcode installiert wird, auf das Apple TV heruntergeladen werden.

tvOS-Updates waren in der Vergangenheit von untergeordneter Bedeutung und konzentrierten sich auf Bugfixes und Verbesserungen unter der Haube und nicht auf größere nach außen gerichtete Änderungen. Apple liefert wenig bis gar keine Informationen darüber, was in tvOS-Updates enthalten ist. So ist es auch in diesem Fall.

Vor der Installation von Beta-Software sollte dringend über ein Backup des Systems nachgedacht werden. Der produktiven Einsatz von macOS Mojave in der Beta-Version ist mit Risiken behaftet. So gibt es Programme, die nicht starten, da sie noch nicht an das neue Betriebssystem angepasst wurden. Außerdem können jederzeit (auch schwerwiegende) Bugs auftreten.

