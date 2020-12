Apple bringt nächsten Release Candidate von iOS 14.3 und macOS Big Sur 11.1

Apple hat den zweiten Release Candidate von iOS 14.3 und macOS Big Sur 11.1 freigegeben. Die erste Version erschien erst vor wenigen Tagen. Unter dem Namen iOS 14.3 RC 2 ist das Update nun für Nutzer verfügbar, die den vorherigen RC-Build verwendeten.

Eine Golden Master Version scheint es im Apple-Universum nicht mehr zugeben. So wurden früher die letzten Versionen vor der Final bezeichnet. Die Wortwahl stammt noch aus der Zeit der CD-Pressungen und hat sich ins rein virtuelle Zeitalter gerettet. Nun scheint Apple diesen Begriff aufgegeben zu haben und spricht nur noch von Release Candidates. Das eröffnet auch die Möglichkeit, nicht mehr von einer sondern von mehreren Kandidaten für die Veröffentlichung zu sprechen - während ein Golden-Master etwas endgültiges hatte.

Wichtigste Neuerung ist ganz klar ProRaw für das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Mit diesen Rohdaten können Bilder wesentlich besser bearbeitet werden als mit komprimierten JPEGs. So können Farbkorrekturen, Rauschreduktionen und vieles mehr qualitativ hochwertiger durchgeführt werden.

Die Funktion Apple ProRaw wird es nur beim iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max geben, obwohl vermutlich auch das iPhone 12 und das iPhone 12 mini dazu in der Lage wären. Wer ProRaw nutzen will, schaltet die Funktion in den Kamera-Einstellungen unter „Formate“ frei. Einen Nachteil gibt es: Die Dateien beanspruchen wesentlich mehr Platz als JPEGs - das Verhältnis liegt bei ungefähr 10:1.

Auch in der Wetter- und in der Health-App gibt es Verbesserungen. So wird eine Rubrik zur Verbesserung der Luftqualität eingeführt und Health bekommt eine Kardiolevel-Funktion, in der die Leistungsfähigkeit deines Kreislaufs festgestellt werden soll.

Safari kann nun außer Google, Bing, Yahoo und DuckDuckGo nun auch die umweltfreundliche Suchmaschine Ecosia nutzen. Anwender können in den Einstellungen ihre präferierte Suchmaschine auf dem iPhone oder iPad festlegen.

In der Home-App gibt es nun auch Benachrichtigungen, wenn es Updates für die Geräte im Smart Home gibt. Das war bisher nur in den Hersteller-Apps der Fall, die auch die Updates übernahmen.

Was in macOS Big Sur 11.1 neu ist?

Bisher gibt es keine neuen Features sondern nur Hinweise auf die typischen Leistungsverbesserungen, Sicherheitsaktualisierungen und Fehlerbehebungen.

Wie stehst du zu Beta-Versionen? Aufspielen, um neue Features zu genießen oder lieber abwarten, was es für Probleme damit gibt?