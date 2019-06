24.06.2019 - 21:56 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Wer das künftige Betriebssystem macOS Catalina schon jetzt ausprobieren will, hat nun die Chance dazu, denn Apple hat die erste öffentliche Beta von macOS 10.15 alias Catalina v veröffentlicht.

Öffentliche Betatester können nun macOS Catalina ausprobieren. Natürlich sollte das nicht auf Maschinen passieren, die zum Arbeiten unbedingt nötig sind, denn Betas sind oftmals mit kleinen Fehlern behaftet oder Programme funktionieren nicht mehr so wie gewohnt.

Das neue Betriebssystem macht Schluss mit dem mehr als ein Jahrzehnt alten Dashboard. Eingeführt wurde das Dashboard mit Mac OS X 10.4 Tiger.

Außerdem unterstützt Apple mit Catalina sein Project Catalyst, mit dem auf einfachste Art und Weise iOS-Apps für den Mac umcodiert werden und über den App Store vertrieben werden können. Mit Xcode können Entwickler dabei ein bestehendes iPad-Projekt öffnen und einfach eine Option setzen um automatisch eine Mac-Version hinzufügen und die ursprüngliche Touch-Steuerung für Tastatur und Maus anzupassen.

Zudem hat Apple die ohnehin schon gute Sprachsteuerung verbessert, mit der sich sämtliche Funktionen ohne Maus und Tastatur steuern lassen.

Mit der Funktion Sidecar wird das iPad unter macOS Catalina und iPadOS zum Mac-Zweitdisplay. So kann das Tablet ganz ohne Apps oder gar Hardware eines Drittherstellers als Mac-Display nutzen - sogar mit Touchdisplay.

Zudem wurde die Funktion Bildschirmzeit jetzt auch auf dem Mac integriert. Bisher gab es sie von Apple nur auf iOS-Geräten.

Außerdem hat Apple wie unter iOS 13 und iPadOS 13 die Fotofunktion ausgeweitet und bietet nun eine Sortierung nach Tag, Monat oder Jahr.

Auch bei Safari und Mail gibt es kleine aber feine Änderungen. Einen Wehrmutstropfen müssen Mac-Fans jedoch schlucken: Mit 32-Bit-Apps ist unter Catalina endgültig Schluss. Software, die darauf aufbaut und seien es nur entsprechende Codecs, läuft nicht mehr unter dem neuen Betriebssystem. Das betrifft die Fotosoftware Apple Aperture.

Wie wird man zum Tester?

Wer sich jetzt fragt, wo man die Beta herbekommt: Ohne Registrierung läuft gar nichts. Aber nicht verzagen! Es reicht, sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram mit den Schaltflächen „Join Now” und „Get Started” mit seiner Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden.

Ein weiterer Klick auf „Accept” um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt zum Ende der Anmeldeprozedur. Klicken Sie nun unter Punkt 1 auf „Enroll Your Mac” und laden Sie auf der neuen Seite das Beta Access Utility, das in Anschluss an den Download ausgeführt werden kann. Dann steht die Beta über die Softwareaktualisierung hoffentlich bereit.

