Apple bietet zinslose Finanzierung von Hardwarekäufen an

Die Apple Card soll die Absätze wieder ankurbeln. Damit will Apple in den USA zinslose Kredite gewähren – für den Kauf der eigenen Hardware. Das hat der Finanznachrichtendienst Bloomberg über Informanten erfahren, die mit der Sache vertraut sind.

Die Käufer von iPads, Macs, und dem XDR-Display sollen die Hardware über die Apple Card kaufen können – wobei der Preis einfach durch zwölf geteilt und dann monatlich vom Konto abgebucht wird. Zinsen oder andere Gebühren fallen nicht an. Das hat natürlich einen stark absatzfördernden Effekt. Für Zubehör wie die AirPods, das Apple TV und den HomePod-Lautsprecher soll es ebenfalls Finanzierungsangebote geben, wobei hier nur 6 Monate angeboten werden. Das ist aufgrund der niedrigeren Anschaffungskosten auch sinnvoll. Ein wichtiges Detail: Die Finanzierungsoption lässt sich auch mit Bildungsrabatten kombinieren.

Leider gibt es die Apple Card bisher in Deutschland nicht. In den USA wurde sie im August 2019 eingeführt und erfreut sich einiger Beliebtheit. Das liegt unter anderem an den Cashback-Funktionen – die bei Apple immerhin 3 Prozent, bei anderen Online-Einkäufen 2 Prozent.

Ungeachtet dessen gab es für die Apple Card bereits einen ersten Skandal. Es hieß, bei der Vergabe der Kreditrahmen käme es zur Geschlechterdiskriminierung.

