Apple am Black Friday: Diese Angebote wird es geben

Shortnews

Gutscheine bei Apple am Black Friday. Ende dieser Woche ist „der“ Schnäppchentag des Jahres. Auch der iPhone-Hersteller lässt sich nicht lumpen. In der Zeit vom 29. November bis 2. Dezember 2019 bekommen Sie nämlich beim Kauf eines passenden Apple-Produkts bis zu 200 Euro iTunes- und App-Store-Guthaben in Form eines Gutscheins ausgehändigt.