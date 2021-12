Neue Firmware für AirPods 3, AirPods Pro und AirPods Max jetzt installieren

Apple hat eine neue Firmware-Version für die AirPods 3 und AirPods Pro und die Max-Version veröffentlicht, die vom Nutzer mit Hilfe des Ladecases beziehungsweise beim Max beim Laden aufgespielt werden kann. Die Firmwareversion für alle AirPods lautet jetzt 4C165. Für die Beats-Kopfhörer scheint es diesmal kein Update zu geben.

Apple hat es leider zum wiederholten Mal versäumt, Versionshinweise für die Firmware zu veröffentlichen. Sollte jemand erkennen, was sich verändert hat, dann wäre ein Eintrag in unserem Formular unterhalb dieser Nachricht toll. Das letzte Update für die AirPods Pro kam Mitte November 2021, also vor gerade einmal 3 Wochen.

Wie überprüft man die aktuelle Firmware-Version der AirPods?

Die AirPods müssen mit dem iOS-Gerät gekoppelt sein. In den Einstellungen unter Allgemein wählt man dann den Unterpunkt Info aus und tippt darin den Menüpunkt AirPods an. In der Zeile Firmware-Version steht die gewünschte Information.

Die Aktualisierung der AirPods lässt sich übrigens nicht verhindern, Nach einer gewissen Zeit überspielt das angeschlossene iOS-Gerät automatisch an die gekoppelten Ohrhörer die neue Software - der Nutzer muss dazu keine Einwilligung geben.

