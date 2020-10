Warum Apple für 5G wichtig ist

5G-Netze werden mit großem Aufwand sowohl im In- als auch im Ausland aufgebaut und immer mehr Smartphones unterstützen die Technik. Wenn es nach Apples-Marketingchef Greg Joswiak geht, könnte Apples Engagement der Technik zum Durchbruch verhelfen, weil viele Nutzer erfahren, was ihnen 5G eigentlich bringt.

Mit 5G werden wir kaum merklich schneller im Web surfen – und Videos streamen auch schon mit LTE (4G) sehr gut. Warum also auf die neue Technik umsteigen? Für Greg Joswiak ist klar, dass dafür neue Anwendungen nötig sind und diese werden auch kommen, meint der Marketingchef gegenüber der Tagesschau, die ihn zu diesem Thema interviewte.

Apple ist nicht unbedingt ein Early-Adopter von neuen Techniken. Den Fingerabdruckscanner und die Gesichtserkennung gab es bei anderen Smartphones früher als beim iPhone. Und viele Details der Benutzeroberfläche reklamieren Android-Fans für ihr Betriebssystem. Wenn Apple also eine Technologie nutzt, ist sie meist schon erprobt. Apple sorgt meist mit großem Aufwand dafür, dass sie fehlerärmer und benutzerfreundlicher wird. Bei 5G ist es nicht anders. So wurde der Smart-Data-Mode entwickelt, um den hohen Strombedarf der 5G Modems softwareseitig auszubremsen. Das Modem wird nur aktiviert, wenn der Datentransfer auch wirklich groß ist.

Einen großen Vorteil von 5G sieht Joswiak nicht nur im Download, sondern vor allem im schnelleren Upload. Videokonferenzen aber auch andere Video- und damit datenintensive Anwendungen werden davon profitieren, prognostiziert der Manager.

Entscheidend wird also nicht nur die Technik und deren Abdeckung sein, sondern vor allem die Apps, die die Vorteile nutzen. Besonders interessant könnte das für den Datenaustausch in Autos sein, die sich mit leistungsfähiger Technik zum Beispiel untereinander vor Staus, Geisterfahrern Unfällen und gefährlichen Straßenverhältnissen warnen könnten – in Echtzeit und nicht über den Umweg offizieller Stellen.

