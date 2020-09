App Store: Microsoft kritisiert neue Regelung fürs Cloud-Gaming

Seit dem Start von Google Stadia im vergangenen Jahr ist eine App für iPhone und iPad verfügbar. Viel mehr als die Verwaltung und den Start von Spielen auf einem Chromecast Ultra ist jedoch nicht möglich. Apples App-Store-Richtlinien verbieten nämlich das Cloud-Streaming für Spiele, während lokales Streaming wie bei Steam Link erlaubt ist.

Neue App-Store-Richtlinien bringen keine Besserung

Apple kündigte nun Änderungen im App Store an, die vor allem das Cloud-Gaming betreffen. Bislang mussten Anbieter wie Google die Apps ohne Inhalte veröffentlichen, da Apple jedes einzelne Spiel vorab überprüfen und zulassen wollte. Nun ändert sich dies, sodass Apple jetzt die Streaming-Apps zulässt, aber jedes Spiel muss einzeln im App Store als App gelistet werden. Dies soll Nutzern die Möglichkeit geben, sich auf der Store-Seite zu informieren. Weiter müssen alle Updates sowie In-App-Käufe von Apple genehmigt werden. Dies würde einen großen Mehraufwand sowie eine gewaltige Flut an neuen Spiele-Apps bedeuten, wenn die Streaming-Anbieter diesen Weg einschlagen.

Microsoft zeigt sich wenig erfreut über die Neuerung

Am 15. September wird Microsofts Cloud-Gaming-Dienst xCloud Teil vom Xbox Game Pass Ultimate. Allerdings wird der Service nur für Android-Nutzer verfügbar sein, da Apples Richtlinien zu streng sind. Gegenüber The Verge teilte Microsoft sein Unverständnis gegenüber Apples neuen Regeln mit. Man will weiterhin seine strengen App-Regeln durchsetzen und verschlechtert dadurch das Erlebnis für die Nutzer beziehungsweise beraubt ihnen die Möglichkeit, Cloud-Gaming-Dienste zu verwenden.

Microsoft könnte laut den neuen Regeln jeden Titel einzeln im App Store veröffentlichen, aber dies würde die Geräte unnötig mit Spiele-Apps füllen. Möchte man Mikrotransaktionen anbieten, dann müsste man zusätzlich Apples Zahlungssystem integrieren und würde dadurch einen deutlichen Mehraufwand verursachen. Den Redmondern zufolge strebt man hingegen den Netflix-Ansatz an, um alle Inhalte einfach und schnell in einer App abrufbar zu machen.

Sollte Apple einlenken und die Streaming-Vorschriften weiter lockern? Lasst es uns wissen.