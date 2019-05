15.05.2019 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.05.2019 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit dem iPhone 7 verfügt das iPhone leider nicht mehr über den üblichen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Daher packt Apple seither neue EarPods mit Lightning-Anschluss in den Lieferumfang. Daraus ergibt sich jedoch ein anderes Problem: Sowohl das neue iPad Pro als auch sämtliche Mac-Modelle verfügen über keinen Lightning-Anschluss, sodass sich die neuen EarPods nicht einfach nutzen lassen. Glücklicherweise springt hier Anker mit neuem Zubehör ein.

Der neue USB-C-auf Lightning-Audio-Adapter erlaubt Ihnen, dass Sie Lightning-Kopfhörer wie die neuen EarPods auch an einem Mac oder dem 2018er iPad Pro verwenden können. Laut Anker ist der Adapter auch durch Apples MFi-Programm zertifiziert und kann somit Audio verlustfrei (48 KHz / 24-Bit) übertragen.

Kompatibilität und Preis

Laut Anker (via The Verge) ist der neue USB-C-auf-Lightning-Audio-Adapter mit folgenden Kopfhörern kompatibel:

Apple EarPods mit Lightning-Anschluss​

Beats urBeats3 mit Lightning-Anschluss

Apogee Sennheiser AMBEO Smart Headset​

Audeze iSINE LX, LCDi4, iSINE20, iSINE10, SINE, and EL-8 Titanium​

Pioneer Rayz, Rayz Plus, Rally

Radius HP-NEL21, HP-NEL31, HC-M100L, and HP-NHL21​

Neben dem Preis von rund 30 Euro gibt es einen weiteren Haken. Der Adapter ist rein für die Audioübertragung geeignet. Während zwar die Steuerelemente der integrierten EarPods-Fernbedienung sowie das Mikrofon funktionieren soll, merkt The Verge an, dass beispielsweise ein eigenständiges Lighting-Mikrofon nicht verwendet werden könnte. Auch anderes Lightning-Zubehör soll nicht kompatibel sein. Anker gibt zusätzlich an, dass dieser Adapter nicht zum Aufladen verwendet werden kann.

Ein weiterer Wermutstropfen: Aktuell ist Ankers USB-C-auf-Lighting-Audio-Adapter nur in den USA verfügbar. Eine Veröffentlichung in Europa dürfte jedoch schon bald folgen.

