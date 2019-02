25.02.2019 - 13:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit heute ist der Mobile World Congress, kurz MWC, in Barcelona offiziell eröffnet. Bereits im Vorfeld nutzen Hersteller wie Samsung die Gelegenheit und stellten neue Geräte vor. Neben dem Samsung Galaxy S10+ kündigte man auch das Galaxy Fold an - ein Smartphone mit Klappdisplay. Doch die Koreaner erhalten nun Konkurrenz aus China. Huawei stellte mit dem Mate X ebenfalls ein Smartphone mit faltbarem Display vor.

Während Samsungs erster Schritt in die Welt der faltbaren Display eher unfertig wird, macht der chinesische Hersteller Huawei eine deutlich bessere Figur und zeigt wie ein Smartphone-Tablet-Hybrid aussehen kann. Dabei verwandelt sich das Gerät von einem 6,6-Zoll-Smartphone in ein 8-Zoll-Tablet, was in etwa der Diagonale eines iPad mini entspricht. Huawei nennt sein Dual-Display-Design mit Klappmechanismus „Falcon Wing“. Dabei legt sich das OLED-Display außen um das Smartphone, während sich bei Samsungs Erstversuch das größere Display im Inneren liegt und erst durch aufklappen sichtbar wird.

Ein Kamera-System für alles

Huawei kann durch diese Designentscheidung viel Platz und sogar Komponenten sparen. Das Galaxy Fold hat beispielsweise ein zusätzliches Display an der Außenseite sowie zwei zusätzliches Kamerasysteme. Dadurch wird auch wieder eine Kamerakerbe notwendig. Das Mate X verzichtet hingegen darauf, da sich ein Kamerasystem im Griff befindet, das sowohl Selfies als auch normale Fotoaufnahmen in exakt gleicher Qualität aufnehmen kann. Nur nach dem Aufklappen lässt sich die Kamera nur als Rückkamera verwenden. Das Kamerasystem ist übrigens mit vier Kameras ausgestattet: einer 40-Megapixel-Weitwinkel-Linse, einer 16-Megapixel-Ultraweit-Linse sowie einem 8-Megapixel-Teleobjektiv. Das Leica-System umfasst eine weitere Kamera, die allerdings erst später aktiviert werden soll.

(Bild: Huawei)

Rückschritt und Fortschritt zugleich

In den Spitzen-Smartphones von Huawei ist bereits ein Fingerabdruck-Sensor im Display sowie eine 3D-Gesichtserkennung verbaut. Beim Mate X verzichtet der Hersteller hingegen auf beides und besinnt sich zurück. Dazu wird der Power-Knopf zum Fingerabdruckscanner, um ein leichtes Entsperren zu ermöglichen. Daneben wird das faltbare Smartphone über eine schnelle 55W-SuperCharge-Funktion verfügen, die die 4.500 mAh-Batterie innerhalb von 30 Minuten auf 85 Prozent laden soll.

Eine Veröffentlichung wird im Sommer diesen Jahres erwartet. Der chinesische Hersteller ruft für die fortschrittliche Technologie jedoch einen stolzen Preis ab, der nochmals deutlich über dem Galaxy Fold liegt. Das Samsung-Falthandy soll nämlich im April für 1900 US-Dollar erscheinen, während Huawei sogar 2600 US-Dollar verlangen wird.

