05.02.2019 - 23:13 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples Einzelhandelschefin Angela Ahrendts wird das Unternehmen im April 2019 verlassen, kündigte Apple an. Ahrendts kam im Frühjahr 2014 zu Apple. Zuvor war sie Chefin des Modelabels Burberry. Eine Rückkehr in die Modewelt scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Apple verliert überraschend seine Einzelhandelschefin Angela Ahrendts. Deirdre O'Brien, die derzeitige Personalchefin von Apple, wird die Leitung der Einzelhandels- und Online-Shops von Apple übernehmen, teilte das Unternehmen mit. O'Brien wird auch weiterhin die Personalabteilung von Apple leiten.

Als Ahrendts zu Apple kam, waren viele Beobachter überrascht. Die Managerin war nämlich Führungskraft eines Top-Modeunternehmens. Apple wollte damals aber die Apple Watch vermarkten und dachte sich, dass eine Managerin, die mit Luxus zu tun hat, auch bei der Uhr helfen könne. Die Apple Watch sollte zunächst als eine Art Luxusuhr präsentiert werden sollte - daher auch das Goldgehäuse, das es schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt. Der Ansatz, die Apple Watch als Luxusgegenstand zu verkaufen, kann als gescheitert betrachtet werden.

Während ihrer Zeit bei Apple hat Ahrendts auch eine Umgestaltung des Apple Stores ins Rollen gebracht. So wurden in viele Stores Bäume gebracht und versucht, sie wie überdachte städtische Plätze aussehen zu lassen. Auch gibt es mittlerweile eine „Avenue“ in vielen Apple Stores. Das ist eine Art Schaufensterwand im Laden, deren Inhalte mehrmals im Jahr ausgewechselt werden. In größeren Apple Stores gibt es zudem mittlerweile Raum oder Räume fürs Lernen und Unterrichten, aber auch für Versammlungen und Auftritte. Im Rahmen von "Today at Apple" werden unter anderem Vorträge gehalten, Konzerte gegeben. Kinder und Erwachsene können sich im Umgang mit den Produkten Apples schulen lassen. Diese Idee, Apple Stores zu Treffpunkten umzugestalten stammt noch von Steve Jobs selbst. Angela Ahrendts hat versucht, dies in die Realität umzusetzen.

Ahrendts deutete an, dass sie daran interessiert ist, wieder ins Modegeschäft zurückzukehren. "Es gibt Dinge in der Modebranche, die ich vermisse", sagte Ahrendts der Zeitschrift Vogue.

