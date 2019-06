Amazon stellt Wildfremde mit Überwachungskamera Ring ungefragt unter Generalverdacht. „Amazon“ macht auf „Facebook“ Werbung mit dem Konterfei von Wildfremden. Das haben auch schon andere Unternehmen gemacht. Doch Ring, das Bezos’ Firma aufkaufte, wirbt in einem Kontext, in dem es ein Video einer Überwachungskamera nutzt, auf der eine Person zu sehen ist, die schweren Diebstahl begangen haben soll. Die Nutzer, die den „Sponsored Post“ angezeigt bekommen, werden aufgerufen, die Polizei in Mountain View anzurufen. Ist das noch Werbung, oder schon ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht, geschweige denn legal? Das fragte zuerst der Datenanalyst Jon Hendren.