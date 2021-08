Amazon Prime Video Neuheiten im August 2021: Alle Filme und Serien um Überblick

Anders als Disney+ oder Netfix ist Amazon Prime Video von Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Für nur 69 Euro im Jahr kannst du zahlreiche Vorteile wie Prime Reading, Amazon Music, Prime Wardrobe und natürlich Prime Video genießen.

Letzteres erhält im August 2021 wieder zahlreiche Filme und Serien. Sowohl Filmklassiker wieder „Catch Me If You Can“ oder „Men in Black“ als auch neue Originalserien wie „Kevin Can F*** Himself“ warten auf dich. Nahezu täglich kommen im August neue Inhalte zu Amazon Prime Video hinzu.

Kleines Extra: Um weitere Informationen zu den Filmen und Serien zu erhalten, haben wir dir die Titel auf die Filmdatenbank IMDB verlinkt.

Amazon Prime Video: Neue Filme im August 2021

Heroes (Abenteuer/Komödie, 2008, IMDb)

The Invasion (Science Fiction/Thriller, 2007, IMDb)

The Tiger Mafia (Dokumentation, 2016, IMDb)

Amazon Prime Video: Neue Serien im August 2021

Cruel Summer, Staffel 1 (Mystery-Serie, 2021-, IMDb)

Nine Perfect Strangers, Staffel 1 (Mystery-Serie, 2021-, IMDb)

Kevin Can F**K Himself, Staffel 1 (Comedy-Serie, 2021-, IMDb)

Hinweis: Die genannten Termine können sich jederzeit ändern. Die offiziellen Informationen findest du auf der jeweiligen Unterseite auf Amazon.de

