03.08.2019 - 14:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Amazons Alexa bietet künftig Nutzern die Möglichkeit, selbst festzulegen, ob zur Verbesserung des Sprachassistenten Mitarbeiter von Amazon mithören dürfen, was die Mikrofone aufnehmen. Zuvor hatten Apple und Google ihre bisherige Praxis aufgeben.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung sorgt für mehr Privatsphäre bei Nutzern von Sprachassistenten. Nun hat auch Amazon bei Alexa eine Option eingebaut, mit der Nutzer selbst festlegen können, ob zur Verbesserung Menschen gelegentlich die aufgenommen Befehle mithören dürfen oder nicht.

Erst hörten Google und Apple auf, die Aufzeichnungen ihrer jeweiligen digitalen Assistenten ungefragt zu überprüfen. Apple und Google haben das Verfahren erst einmal grundsätzlich ausgesetzt.

Wie The Verge berichtet, hat Amazon hingegen eine Opt-out-Einstellung eingerichtet. Das ist allerdings nicht das, was die Datenschutzgrundverordnung vorsieht: Hier ist eindeutig von einem Opt-In die Rede. Der Nutzer muss also nicht nachträglich untersagen, dass mitgehört wird sondern muss aktiv zustimmen. Amazon schreibt zudem in den Einstellungen „Wenn Sie dies ausschalten, kann es passieren, dass die Spracherkennung und neue Funktionen für Sie nicht optimal funktionieren.“ Diese unterschwellige Drohung dürfte ebenfalls angreifbar sein. Die Sprachaufnahmen sollen einem Bericht von Bloomberg nach übrigens weiterhin gespeichert nur nicht mehr von Menschen abgehört werden.

Amazon bietet zudem eine Möglichkeit, die vorhandenen Sprachaufnahmen zu löschen. Allerdings nicht dauerhaft. Wer es ernst meint, muss also ständig manuell die Einstellungen aufrufen und die Löschfunktion betätigen.

