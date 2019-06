Das iPhone Xs (Max) ist derzeit das aktuellste Modell (Bild: Apple)

Sie wollen alle iPhone-Werbespots in nur einem Video sehen? Kein Problem. YouTuber Hutch hat sich die Mühe gemacht, und die Spots zusammengeschnitten. Diese sind teilweise sogar richtig witzig, aber sehen Sie selbst!

12 Jahre iPhone

In diesem Jahr begehen wir 12 Jahre iPhone. Denn im Juni 2007 brachte Apple das allererste iPhone heraus. Und im Herbst wird die nächste Generation vorgestellt werden. Entsprechend lohnt an dieser Stelle auch einmal der Blick zurück.

Apple nimmt sich auch selbst aufs Korn

Apple nimmt sich sogar selbst auf den Arm, beispielsweise im Werbespot zum iPhone 3G. Denn das damals neue Gerät sei billiger und besser als das vorherige Modell. So eine Situation wäre heute undenkbar.

Später dann machte Apple keine generischen Spots mehr, sondern versuchte, einzelne Features zu bewerben. So bewarb es beispielsweise das Retina-Display des iPhone 4 in einem Spot, oder den Akku in einem anderen, oder Face Time, oder Siri auf dem iPhone 4s.

Alle iPhone-Werbespots von Apple in einem Video

Gerade beim iPhone 4s griff Apple auch mehr und mehr auf Prominente als Testimonials zurück. Wissen Sie noch, dass das iPhone 4s einen 8-Megapixel-Kamera hatte? Oder das Anrufe in lauten Umgebungen mit dem iPhone 5 noch besser klangen? Oder die Williams-Zwillinge im Tischtennis nicht ganz so gut abschneiden wie beim großen Tennis?

Als Apple noch kleine Displays gutfand

Apple bewarb natürlich auch das iPhone 5. Spätestens dann muss man den Hersteller aber fragen, wieso er seine Meinung änderte. Denn Apple betonte in einem Werbespot, dass es der „gesunde Menschenverstand“ sei, der das Display des Geräts gerade so groß werden ließ, dass man es mit einer Hand prima bedienen kann.

Diese Zeiten sind aber mit der Einführung des iPhone 6 und 6 Plus zu Ende gegangen, die das Unternehmen mit dem Slogan „Bigger than bigger“ bewarb. Wenngleich es natürlich auch Argumente für größere Displays gibt, diesen einen Vorteil kleinerer Displays wird man aber nicht wegdiskutieren können.

Anzeige