Clubhouse mit riesigem Datenleck – jetzt hast du ein Problem

Die komplette Telefonnummern-Datenbank von Clubhouse steht im Darknet zum Verkauf. Sie enthält 3,8 Milliarden Telefonnummern. Wie es soweit kommen konnte, ist nicht bekannt. Und natürlich hat der Public-Internet-Radiodienst keine 3,8 Milliarden Nutzer. Die hohe Zahl ist aber trotzdem einfach zu erklären, da Clubhouse standardmäßig sämtliche Kontakttelefonnummern von dir vom iPhone mit in seine Datenbank importiert. Das bedeutet, dass nun auch die Telefonnummern aller deiner Kontakte in dieser illegalen Datenbank stehen.

Damit haben sich nicht wenige (geschäftliche) Nutzer vermutlich sogar eines Vergehens schuldig gemacht, denn es ist nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) natürlich nicht erlaubt, ungefragt Daten von Dritten in irgendwelche Datenbanken hochzuladen.

Können Privatpersonen das Ganze ignorieren?

Nutzer:innen, die nicht unmittelbar an die DSGVO gebunden sind, weil sie als Privatpersonen auftreten, können erheblichen Ärger bekommen: Wenn sie ein Firmenhandy besitzen, Clubhouse damit nutzen und Firmenkontakte in die weite Welt verteilt haben, haben sie womöglich ihre Arbeitspflichten verletzt, indem sie Daten von Kund:innen weitergegeben haben. Ob die Datenbank Rückschlüsse darauf zulässt, wer was geteilt hat, ist noch nicht bekannt. In der Datenbank befinden sich nicht nur Mobilfunk-, sondern auch Festnetznummern, weil Clubhouse das Adressverzeichnis ohne Selektion zieht und offenbar auch speichert.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Übrigens werden die Telefonnummern nicht einmalig von deinem iPhone an Clubhouse übertragen, sondern kontinuierlich, d.h. auch nach der Installation hinzugefügte Kontaktdaten sind in der Datenbank enthalten.

Die Datenbank steht im Darknet zur Auktion zur Verfügung. Als Beleg, dass die Daten echt sind, wurde die japanische Mitgliedersektion veröffentlicht. Das allein sind 83,5 Millionen Telefonnummern. Die Auktion läuft noch bis zum 4. September 2021 – nicht ganz von ungefähr wurde dieses Datum gewählt. Es ist Googles 23. Geburtstag.

Anzeige