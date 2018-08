10.08.2018 - 14:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Seit Ende 2017 unterstützt Sonos schon mit dem Smart Speaker One Amazons Sprachassistentin Alexa. Auch der Sonos Beam bietet eine entsprechende Funktionalität. Allerdings hatte Amazon bisher dafür gesorgt, dass einige Alexa-Funktionen exklusiv für die hauseigenen Echo-Produkte zur Verfügung stehen. Nun lockerte sich diesen Ansatz und machte beispielsweise das Intercom-Feature auch für Sonos-Nutzer verfügbar.

Seit einigen Monaten können Amazons Echo-Produkte nicht nur zum gegenseitigen Anrufen, sondern auch als Gegensprechanlage verwendet werden. Jedoch begrenzte sich das Alexa-Feature nur auf die eigene Hardware. Für Nutzer von Drittanbieter-Lautsprechern mit der Sprachassistentin konnten die Funktion daher nicht verwenden. Nun gab man bekannt, dass auch der Sonos One und Beam ab sofort als Gegensprechanlage verwendet werden können

Damit ist es auch möglich, dass eine Nachricht auf allen Alexa-Lautsprechern im Haushalt wiedergegeben wird. Die Nachricht wird ohne Umschweife übertragen und durch einen kurzen Signalton angekündigt. Bei größeren Wohnungen oder in Eigenheimen mit mehreren Alexa-Geräten ist die Funktion überaus praktisch. Als kleines Extra erkennt der Smart Speaker auch den Inhalt und kann entsprechende Soundeffekte einfügen. Rufen Sie beispielsweise Ihre Lieben zum Abendessen, dann wird vorab ein typisches Glockenläuten abgespielt.

Allerdings gibt es natürlich noch einen Wermutstropfen. Im aktuellen Zustand ist das Feature nur in englischer Sprache und nur in den USA, Kanada und Großbritannien verfügbar. Allerdings findet sich auch in der deutschen Alexa-App bereits ein Hinweis darauf, dass Sonos-Lautsprecher zur Kommunikation verwendet werden können. Ein entsprechender Menüpunkt ist in den Einstellungen zu finden.

