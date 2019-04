25.04.2019 - 12:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erst kürzlich hatte Bloomberg einen Bericht über Amazons Alexa veröffentlicht. Aus diesem ging hervor, dass Tausende Mitarbeiter die von Alexa aufgenommen Sprachaufnahmen anhören und analysieren. Natürlich soll dies nur der Qualitätssicherung des Sprachassistenten sowie einer Verbesserung des Services dienen. Allerdings ging aus dem Bericht auch hervor, dass auch andere privatere Nachrichten (Anrufe via Alexa?) mitgehört und teilweise sogar unter den Mitarbeitern geteilt werden. Als wäre diese noch nicht beunruhigend genug, gibt es nun neue Informationen.

Bloomberg legte nun nochmal nach und machte eine weitere Entdeckung öffentlich. Demnach können die Mitarbeiter nicht nur mithören beziehungsweise die Aufnahmen anhören, sondern Sie können diese eindeutig einem Nutzer zuordnen und über das Konto auch auf dessen Standort zugreifen. Laut Bloomberg hat man diese Information von fünf anonymen Amazon-Mitarbeitern erhalten, die mit der Thematik vertraut sind und eigentlich eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben haben, „um nicht öffentlich über das Programm zu sprechen“. Den Mitarbeitern zufolge sind im System die geografischen Koordinaten hinterlegt, die in einer beliebigen Karten-App eingegeben werden können und dann natürlich die genaue Adresse des Nutzers anzeigen.

Mehr Daten als notwendig

Es soll jedoch keinen Hinweis darauf geben, dass die Amazon-Mitarbeiter diese Daten jemals unrechtmäßig verwendet hätten, aber zwei der Quellen zeigen sich durchaus besorgt. Die Alexa-Mitarbeiter hätten nämlich unnötig umfangreichen Zugriff auf die Daten der Nutzer, die eine Identifikation des Kunden zum Kinderspiel machen. Zudem sollen die Mitarbeiter auch die Kontaktlisten auslesen können, wenn der Nutzer diese für die Alexa-App freigegeben hat. Es ist zwar unklar, wie viele Amazon-Mitarbeiter genau Zugriff auf die Daten haben, aber laut den Insidern soll es sich dabei um „den Großteil“ der Mitarbeiter des Alexa-Datencenters handeln.

Gegenüber Bloomberg gab Amazon ein Statement ab, in dem der Versandriese darüber informiert, dass der Zugriff auf sensible Daten „hochgradig kontrolliert“ wird und nur eine „limitiere Anzahl an Mitarbeitern“ die Software nutzen kann, um Alexa zu trainieren und zu verbessern. Zudem verbieten es die Richtlinien den Mitarbeitern die Daten anderweitig zu verwenden. Dabei gibt es „keinerlei Toleranz“. Bloomberg zufolge ist dies richtig, aber wurde erst nach dem ursprünglichen Bericht umgesetzt, sodass einige Mitarbeiter, die vorher noch Zugriff hatten, nun nicht länger auf die Software zugreifen können.

