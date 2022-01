Angebote bei Aldi: Ordentliche und günstige Büro-Ausstattung für Homeoffice-Jobs

Aldi hat eine Reihe von Homeoffice-Möbeln wie den LIVING ART Wellness-Drehstuhl für 99,99 Euro ins Sortiment genommen. Es handelt sich um einen Drehstuhl mit eckigem Muldensitz mit Sitztiefenkomfort und Knierolle, einer Rückenlehne mit Netz-Optik und Armlehnen zur Entlastung des Schulterbereichs. Der Stuhl wirkt 17 kg, ist höhenverstellbar und bietet ein dreidimensional bewegliches Sitzgelenk. Der Preis wie erwähnt beträgt 99,99 Euro.

Hoffentlich braucht ihr den Aktenvernichter LUS 144 für 29,99 Euro nicht im Homeoffice. Er bietet die Sicherheitsstufe P4 und arbeitet mit einem Kreuzschnitt. Er hat eine Schneidekapazität von max. 10 DIN-A4-Blättern und braucht dafür 1,5 Minuten.

Für mehr Stauraum von wichtigen Utensilien bietet Aldi eine Rollbox im rustikalen Design auf vier Rollen an. Dank glatter Oberfläche kann man auch etwas darauf stellen. Die Tragkraft liegt bei 50 kg. Praktisch genauso aufgebaut nur ohne Rollen sind die Allzweckboxen, die aber nur 10 kg aushalten und stapelbar sind. Sie kosten pro Stück gerade einmal 9,99 Euro.

Eine LED-Schreibtischleuchte mit 6,5 Watt und 400 Lumen soll dafür sorgen, dass eure Stromrechnung trotz Homeoffice nicht explodiert. Die Farbwiedergabe liegt bei Ra > 90. Die Lampe ist dimmbar und mit einem 1,5 Meter langen Kabel versehen. Über eine smarte Steckdose (Nicht enthalten) könnt ihr sie natürlich in HomeKit integrieren. Die Helligkeitseinstellung verfügt über eine Memory-Funktion. Die Leuchte kostet 29,99 Euro.

Die Produkte gibt es ab dem 13.1.2022 bei Aldi solange der Vorrat reicht.

Unsere Frage an dich

Was hast du dir fürs Homeoffice angeschafft und was willst du dir noch besorgen? Schreibe doch gerne in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels etwas zu deinem Equipment.