Aldi bringt Bluetooth-Party-Lautsprecher mit Akku stark vergünstigt

Die Bluetooth-Box von Blaupunkt gibt nicht nur deine Musik in ausgewogenem Klang wieder. Neben dem UKW-Empfänger mit PLL, besitzt dein Bluetooth-Lautsprecher auch 2 Mikrofonanschlüsse mit Echofunktion, an die du dein im Lieferumfang enthaltenes Mikrofon anschließen kannst.

Außerdem verfügt das Gerät über LEDs, die ein kleines bisschen (schnüff) Diskofeeling in einen Alltag bringen können. Die Ausgangsleistung mit 2 x 30 Watt RMS sorgt dabei für einen kraftvollen Klang - aber natürlich kannst du damit keine Bühne beschallen.

Neben der Möglichkeit, dein iPhone oder iPad und deinen Mac per Bluetooth mit deinem Lautsprecher zu verbinden, bietet dir der Lautsprecher viele alternative Anschlüsse. So kannst du USB-Sticks an die Ports anschließen und darauf gespeicherte MP3-Dateien abspielen. Für andere externe Quellen ist natürlich auch der Betrieb per Kabel möglich. So bist du flexibel in der Wahl der Musikquelle.

Die Bluetooth-Lautsprecher in der Kurzfassung

Integrierter Akku (Laufzeit rund 6 stunden.)

Satter Klang durch hochwertige Lautsprecher

UKW Empfänger mit PLL

Ausgangsleistung: 2 x 30 W RMS

2 x USB-Anschluss zur Wiedergabe von MP3 Dateien

AUX IN zum Anschluss von externen Audioquellen (z. B. MP3-Player)

Lichteffekt zur Musik einstellbar

2 x Mikrofonanschluss mit Echofunktion

Abmessungen/Gewicht:

B x T x H: ca. 257 x 290 x 648 mm

ca. 6,9 kg

Außerdem ist im Lieferumfang ein Mikrofon und ein Netzkabel enthalten. Statt 189,95 Euro kostet die Bluetooth-Box bei Aldi nur 119 Euro.

Findest du, dass die Bluetooth-Box zu teuer ist? Hast du andere Angebote, die besser sind? Dann schreibe sie in die Kommentare unterhalb des Artikels.