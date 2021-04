Airtags-Hüllen überschwemmen Amazon

Apple hat erst am letzten Dienstag die Airtags und ein paar passende Hallen dazu vorgestellt und auch Hermès hat einige Anhänger vorgestellt, doch das ist längst nicht alles. Eine viel größere Auswahl an AirTags-Hüllen in allen möglichen Farben und Materialien sind über Nacht auf Amazon aufgetaucht.

Wie kann das sein? Schließlich dauert es einige Zeit, bis entsprechende Formen erstellt beziehungsweise die Kunststoffhalterungen gegossen sind. Auch bis eine Lederhülle in größerem Maßstab hergestellt wird, dauert nicht eine halbe Woche.

Apple verkauft die Airtags einzeln für 35 Euro oder in einem Paket mit vier Stück für 119 Euro – und auch passendes Zubehör. Das ist recht teuer: Der Schlüsselanhänger aus Leder wird pro Stück für 39 Euro verkauft, ein Anhänger wird für 45 Euro verkauft. Auch einen Anhänger aus gefärbten Kunststoff gibt es – für 35 Euro.

Wer Geld sparen will, findet seit kurzem bei Amazon eine reiche Auswahl an durchaus hübschen Alternativen für AirTags-Halterungen, Schlüsselanhänger, Kofferanhänger und vieles mehr. Die Zubehörhersteller scheinen schon recht früh die exakten Maße von Apples Finde-Anhänger bekommen zu haben. Ob hier aus der Zuliefererkette von Apple Maßangaben meistbietend verkauft wurden oder Apple selbst die Informationen durchgegeben hat, ist nicht bekannt.

Die Hüllen, Anhänger, Riemen und Schlüsselbundanhänger kosten einen Bruchteil der Summen, die Apple für seine Halterungen verlangt. Ob sie nun besser oder schlechter sind, ist nicht erkennbar. Die Halterungen kosten zwischen 3 und 40 Euro.

Holst du dir die Airtags? Welche Befestigungsmöglichkeit bevorzugst du? Wirst du dir eine Original-Halterung holen oder eines der günstigeren Modelle?

