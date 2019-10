AirPods Pro: Neue Silikon-Ohreinsätze kosten weniger als gedacht

News

In den frühen Morgenstunden erreichten die AirPods Pro weltweit die ersten Kunden. Auch die Auslieferung in Deutschland ist im vollen Gange. Mit dem Auspacken und Ausprobieren kommt beim ein oder anderen Käufer sicher die Frage auf, was es wohl kosten wird, wenn man einen der Silikon-Ohreinsätze, die für eine bessere Passform sorgen sollen, verliert. Wie der stets gut informierte Apple-Journalist John Gruber nun herausfand, ist dies nicht so teuer wie angenommen.