28.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



28.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Stefan Molz)

Apples AirPods sind mit winzigen Akkus ausgerüstet, die offenbar schon nach recht kurzer Benutzung deutlich an Kapazität verlieren. Die Reparatur ist unmöglich, der Ersatz teuer.

Die maximale Akkulaufzeit der AirPods sinkt im Dauerbetrieb rasant. Nach diversen Berichten ist nach zwei Jahren Gebrauch nur noch ein Viertel der Akkulaufzeit übrig geblieben.

Die Ohrhörer gibt es nun schon seit Ende 2016 und damit gibt es auch viele Kunden mit Langzeiterfahrung. Die Ohrhörer kosten offiziell rund 180 Euro, sind aber schon oft für 160 Euro zu bekommen.

Eigentlich erreichen die AirPods eine Akkulaufzeit von rund fünf Stunden, doch nach einem Jahr Benutzung sind es nach Erfahrung vieler Anwender nur noch vier Stunden.

Lesetipp AirPodPal: Das praktischste Zubehör für die AirPods Anfang noch belächelt schwangen sich Apples kabellose Bluetooth-Ohrhörer schnell zum Verkaufsschlager auf und waren dann über Monate stets... mehr

Wer die Geräte schon seit zwei Jahren in Betrieb hat, kann es oftmals nur noch eine Stunde lang nutzen, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Natürlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Lithium-Ionen-Akkus Kapazität verlieren, doch das wäre ja alles nicht schlimm, wenn Apple ein Austauschprogramm für die Akkus anbieten würde, das sich lohnt. Doch das ist nicht der Fall. Wer den Akku „tauschen“ lassen will, bekommt einen neuen Ohrhörer, der 55 Euro kostet. Werden beide AirPods ausgetauscht, was normal sein dürfte, sind also 110 Euro fällig. Dieser Preis gilt aber nur innerhalb der Garantiezeit von einem Jahr. Danach kostet der Tausch pro Stück 79 Euro - also in Summe 158 Euro. Das ist für viele Anwender der Neupreis gewesen, zumal dann auch noch das Ladecase dazu kommt - wird es ausgetauscht, sind 79 Euro zusätzlich fällig - und dann zahlt man mehr als den Neupreis. So etwas müsste unserer Meinung nach eigentlich verboten werden.

Wenn die eigenen AirPods nun schon knapp an der Duldungsgrenze sind, sollte man trotzdem noch abwarten, denn Apple dürfte kurz davor stehen, die nächste Generation auf den Markt zu bringen.

Anzeige