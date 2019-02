20.02.2019 - 16:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



20.02.2019 - 16:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Pitaka)

Anfang noch belächelt schwangen sich Apples kabellose Bluetooth-Ohrhörer schnell zum Verkaufsschlager auf und waren dann über Monate stets vergriffen. Auch der Zubehörmarkt reagierte auf die AirPods und die Hersteller boten zahlreiche Accessoires an. Auf Kickstarter läuft derzeit eine interessante Kampagne für ein wahres Multitalent. Der AirPodPal vereint mehrere Funktionen in einem kompakten Gehäuse, von denen sogar das iPhone profitieren kann.

Noch 2017 kündigte Apple an, dass es für die AirPods „bald“ ein drahtloses Ladecase geben wird. Bisher erfüllte sich dieses Versprechen nicht und einige Zubehörhersteller bieten daher Accessoires mit dieser Funktion an. In den meisten Fällen wird das mitgelieferte Ladecase dadurch deutlich klobiger, ohne dass es abseits der drahtlosen Ladefunktion einen Mehrwert erhält. Genau an dieser Stelle springt Pitaka mit dem AirPodPal ein.

Praktische Erweiterung für die AirPods

AirPodPal ist ebenfalls mit einer drahtlosen Ladefunktion ausgestattet und umschließt das Ladecase der AirPods nahezu vollständig. Auffällige Farben und die Verlängerung des Ladecases sollen dabei für eine bessere Sichtbarkeit sorgen, da Apples Originalhülle schnell in der Tasche verschwinden kann. Gleichzeitig verfügt AirPodPal über einen Metall-Clip, sodass Sie die AirPods an Ihrer Tasche, Jacke oder Hosentasche befestigen können.

In der Verlängerung verbirgt sich nicht nur ein Lightning-Anschluss für das AirPods-Case, sondern auch ein Zusatzakku, der die Laufzeit der AirPods von 24 Stunden auf 72 Stunden verlängern kann. Um den Akku wieder zu laden, können Sie den AirPodPal entweder auf ein Qi-Ladegerät legen oder ihn via USB-C laden. Warum USB-C verwendet wird, ist denkbar einfach. Dabei handelt es sich nicht um einen universellen Anschluss, sondern erlaubt Ihnen den Anschluss eines USB-C-auf-Lightning-Kabels, sodass Sie das Zubehör auch als Powerbank für das iPhone nutzen können.

Den AirPodPal können Sie aktuell auf Kickstarter unterstützen. Bereits ab 26 Euro können Sie die Kampagne unterstützen. Die weltweite Auslieferung soll ab April 2019 erfolgen.

