24.09.2019 - 11:13 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



24.09.2019 - 11:13 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Neue Produkte mit Alexa in Vorbereitung (Bild: Amazon)

Entwickelt unter dem Codenamen „Puget“ sollen alternative AirPods von Amazon in der Lage sein, typische Fitness-Tracking-Funktionen zu erfüllen. Beschleunigungssensoren in den Ohrhörern ermitteln Schrittlängen und Geschwindigkeiten und berechnen daraus den Kalorienverbrauch. Dieses neue Gerät könnte von Amazon bereits morgen vorgestellt werden. Neuheiten werden auch erwartet aus dem Bereich der Echo-Lautsprecher.

Am Mittwoch (25.9.) richtet Amazon in seiner Firmenzentrale in Seattle eine Präsentation aus, bei der neue Geräte von Amazon vorgestellt werden sollen. Neben neuen Echo-Lautsprechern und Produkten aus der Fire-TV-Serie könnte es um neuartige Kopfhörer gehen. Denn der US-Sender CNBC will von einem neuen „Gerät“ gehört haben. Dabei soll es sich um drahtlose Ohrhörer handeln, die über Amazon Alexa per Sprache bedient und gesteuert werden und die zudem als Fitness-Tracker fungieren.

Entwickelt unter dem Codenamen „Puget“ sollen die alternative AirPods von Amazon in der Lage sein, typische Fitness-Tracking-Funktionen zu erfüllen. Beschleunigungssensoren in den Ohrhörern ermitteln Schrittlängen und Geschwindigkeiten und berechnen daraus den Kalorienverbrauch. Sprachsteuerung mit Alexa soll möglich sein, dürfte jedoch im Zweifelsfall auf ein iPhone oder Android-Telefon in der Nähe angewiesen sein. Die Amazon-AirPods sollen keine GSM-Funktionalität bieten, dafür aber weniger als 100 US-Dollar kosten.

Gespannt sein darf man auch auf neue Amazon-Lautsprecher der Echo-Serie. Größere Gehäuse werden Sub-Woofer gestatten und damit den Klang verbessern.

So etwas Ähnliches wie „Puget“ kam vor drei Jahren nicht über den Status der Ankündigung hinaus: Pebble Core solle ein iPod shuffle werden mit Fitness-GPS und Alexa-Sprachsteuerung. Das Projekt wurde hinfällig durch die Übernahme durch Fitbit. Vielleicht gelingt es Amazon.

Anzeige