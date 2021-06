AirPods 3: Neuigkeiten zur Veröffentlichung – AirPods Pro 2 erscheinen später

AirPods 3: Neues Modell mit neuem Design

Mit den AirPods gelang Apple Ende 2016 ein Überraschungshit, der nahezu ein Jahr vergriffen war, bevor man in ohne Vorbestellung regulär im Laden kaufen konnte. 2019 folgte dann die zweite Generation, die Apple um eine drahtlose Ladefunktion erweiterte. Nun bahnen sich die AirPods 3 an, die schon bald erscheinen könnten. Wie die taiwanesische Website Economic Daily News berichtet, plant Apple die Veröffentlichung des neuen Modells für das zweite Halbjahr 2021.

Apple könnte sie wie den Vorgänger kurz per Pressemitteilung ankündigen oder umfassend auf dem September-Event gemeinsam mit dem iPhone 13 vorstellen. Aufgrund des neuen Designs ist dies nicht unwahrscheinlich. Leaks zufolge soll sich die nächste Generation an den AirPods Pro orientieren, wobei der Silikoneinsatz sowie die aktive Geräuschunterdrückung fehlen werden.

AirPods Pro 2: Kleine Designanpassungen und neue Funktionen

Während die AirPods 3 noch in diesem Jahr erscheinen sollen, müssen Nutzer:innen noch länger auf ein neues Pro-Modell warten. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo (via MacRumors) ist die Nachfrage nach neuen AirPods in diesem Jahr geringer als erwartet, sodass er seine Prognose von 85 Millionen verkauften Einheiten auf 75 Millionen senkt. Dies lässt ihn annehmen, dass die AirPods Pro 2 erst 2022 veröffentlicht, um die Verkäufe zu steigern. So könnte die dritte Generation der AirPods noch dieses Jahr einen ersten Impuls setzen, während das Pro-Modell dann nochmals nachlegt.

Laut verschiedenen Gerüchten sollen die AirPods Pro 2 ein noch kompakteres Design erhalten – ähnlich den neuen Beats Studio Buds. Zusätzlich könnte Apple weitere Sensoren einführen, um verschiedene Gesundheitsdaten zu protokollieren. Dabei soll es sich zunächst vor allem um verbesserte Gesundheitssensoren handeln.

Auf welche AirPods wartest du? AirPods 3 oder AirPods Pro 2? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

