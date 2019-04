16.04.2019 - 12:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.04.2019 - 12:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Benjamin Otterstein)

Mit den Pixel Buds sowie den Galaxy Buds haben Apples AirPods bereits Mitbewerber durch Google und Samsung erhalten. Laut einem aktuellen Gerücht sollen aber auch Microsoft und die Soundexperten von Libratone an eigenen drahtlosen Ohrhörern arbeiten, die den Markt weiter beleben könnten. Erstere hatten bereits im letzten Jahr mit den Surface Headphones einen ersten Ausflug in das Kopfhörergeschäft gemacht.

Bereits im Januar 2019 kündigte Libratone an, dass man nach verschiedenen Lautsprechern nun auch drahtlose Ohrhörer anbieten wird. Dazu stellte man die Track Air und die Track Air+ vor, die seit kurzer Zeit in China verfügbar sind. Eine internationale Veröffentlichung soll in diesem Jahr erfolgen. Anders als etwa die AirPods soll die Libratone-Variante mit einer Geräuschunterdrückung ausgestattet sein. Daneben verfügen sie über austauschbare Silikonköpfe, sodass ein perfekter Sitz gewährleistet ist. Zudem lassen Sie sich im Ladecase via USB-C aufladen. Das Case soll für eine Laufzeit von bis zu 25 Stunden sorgen.

(Bild: ifanr)

Was macht Microsoft?

Neben Libratone soll auch Microsoft an einem Konkurrenzprodukt zu den AirPods arbeiten. Laut einem Bericht von Thurrot das eigene Kopfhörer-Portfolio zu erweitern. Schon im letzten Jahr hatte man Surface-Kopfhörer veröffentlicht. Nun soll es auch ein Ohrhörer-Variante geben, die laut verschiedenen Quellen auf den Namen „Surface Buds“ hören sollen. Diese sollen über eine tiefe Cortana-Integration sowie eine Geräuschunterdrückung verfügen. Es wird auch erwartet, dass Microsoft diese mit einem besonderen Feature ausstattet, dass „die Interaktion zwischen Telefon und Earbuds verbessern soll, um Inhalte besser auf dem Telefon lesen zu können“. Was dies genau bedeutet, ist fraglich. Eine Veröffentlichung wird noch in 2019 erwartet.

