Kürzlich gab Apple bekannt, dass die Umsätze für das letzte Quartal niedriger als gedacht ausfallen werden. Scheinbar liegen vor allem die iPhone-Verkäufe hinter den Erwartungen. Daher wundert es nur wenig, dass Apple nun auf der Suche nach neuen Einkommenswegen ist und überraschte gestern mit der Ankündigung von iTunes für Samsung Smart TVs, welches sogar via Bixby durchsucht werden kann. Allerdings war dies noch nicht das Ende der guten Nachrichten und Apple aktualisierte die Website für AirPlay mit weiteren Informationen.

Während gestern nur von neuen Funktionen für die Samsung-Fernseher aus 2018 und 2018 die Rede war, schreibt Apple auf der offiziellen Website, dass „führende TV-Hersteller AirPlay 2 direkt in die TVs integrieren“ werden. Welche Hersteller das sind, ließ man zunächst zwar offen, aber neben Samsung könnten auch Philips- und LG-Geräte entsprechende Updates für die Unterstützung von AirPlay 2 erhalten:

Leading TV manufacturers are integrating AirPlay 2 directly into their TVs, so now you can effortlessly share or mirror almost anything from your iOS device or Mac directly to your AirPlay 2–enabled smart TV. You can even play music on the TV and sync it with other AirPlay 2–compatible speakers anywhere in your home.