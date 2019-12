Adobe Lightroom: Update erlaubt Direkt-Import von Fotos auf iPhone und iPad

Direkter Import von Bildern in Lightroom

Die vermutlich wichtigste Neuerung in Lightroom 5.1.0 für iOS bietet nun den direkten Import von Medien an. Dazu ist allerdings mindestens iOS 13.2 oder neuer notwendig, obwohl die App selbst bereits auf Geräten mit iOS 12.4 oder neuer funktioniert.

Dann können Sie Bilder von einer SD-Karte oder einem angeschlossenen Medium direkt in die App hinein importieren.

Dazu notwendig sind am iPhone entsprechend zwar passende Adapter (Lightning-auf-SD oder Lightning-auf-USB, etc). Doch schon am iPad Pro mit USB-C lassen sich auch Kameras anschließen. Für Fotografen beschleunigt sich so der Arbeitsvorgang. Denn das Rohmaterial landet direkt in der App und muss nicht erst als Kopie in Apples Foto-Mediathek abgelegt werden.

Adobe gibt an, dass der Import sogar schneller funktioniere und kein zusätzliche Speicherplatz verbraucht würde. Die Bilder werden dann mit der „Creative Cloud“ synchronisiert.

Verbesserter Export und geteilte Alben

Doch Adobe fügt mit dem Update noch mehr Neues hinzu. Die Exportfunktionen der App wurden überarbeitet. Sie können nun diverse Filter wie Dateiformate, Pixeldimensionen, Kompressionsgrad, Wasserzeichen, Dateinamen und andere mehr auswählen.

Dazu gibt es noch die geteilten Alben. Die erlauben jedem, der zu so einem Album eingeladen wird, den Zugriff darauf und die Möglichkeit Dateien zu diesem hinzuzufügen. Um an einem geteilten Album teilzuhaben ist „kein“ bezahltes Abo notwendig.

Für Premium-Nutzer bietet Adobe außerdem noch ein Update für Adobe Camera Raw auf Version 12.1. Damit wird der Support für unterstützte Kameras und Objektive aktualisiert.

