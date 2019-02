22.02.2019 - 22:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Nutzer von Adobe Premiere Pro können nun ein Update gegen einen Fehler in der Videoschnittsoftware installieren, der dazu geführt hat, dass die Lautsprecher von mehrere MacBook Pro zerstört wurden.

Adobe hat ein Update für Adobe Premiere Pro über die Creative Cloud App veröffentlicht, um ein Audioproblem zu beheben, bei dem einige Benutzer mit kaputten MacBook Pro-Lautsprechern konfrontiert wurden.

Anfang Februar 2019 hatten wir über ein Problem berichtet, von dem eine beträchtliche Anzahl von Premiere Pro-Benutzern betroffen war. Die Software für den Videoschnitt erzeugte plötzlich laute, verzerrte Audiodaten über ihre MacBook Pro-Lautsprecher, was zu dauerhaften Schäden führte. In vielen Fällen trat das Problem auf, wenn Benutzer die Audioeinstellungen von Videoclips bearbeiteten.

Adobe riet zunächst einem Kunden, das Mikrofon des MacBook Pro in Premiere Pro zu deaktivieren, aber das Problem blieb für andere Benutzer bestehen.

Am 19. Februar teilte Adobe den Anwendern in seinem Community-Support-Forum mit, dass es "sich des Problems bewusst" sei und "an einer Lösung arbeite, die den Anwendern hilft, Risiken zu minimieren". Dieses Problem wurde nun offenbar in einem Update der Version 13.0.3 behoben, das jetzt über die Creative Cloud App an Premiere Pro-Nutzer verteilt wurde.

Obwohl Adobe alle Benutzer auffordert, ihre Software zu aktualisieren, gibt es immer noch keine Hinweise darauf, wie betroffene Benutzer wegen des Schadens an ihrem Macs entschädigt werden können.

Infolge des Fehlers brachte ein Benutzer sein MacBook Pro in einem Apple Store in Kanada und erhielt ein Reparaturangebot von über 600 US-Dollar für sein 2018er 15-Zoll-MacBook Pro. Der Preis ist so hoch, weil Apple die gesamte Top-Case-Baugruppe mit Lautsprechern, Tastatur, Trackpad und Akku ersetzen muss.

