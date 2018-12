(Bild: Motiv: Isoflow, Screenshot: Gameloft, Montage: Mac Life)

Modern Combat 5: Blackout

Bei der Schwester von Ubisoft, Gameloft, gab es neben Lob immer auch Kritik. Nicht zuletzt deshalb, da der Hersteller sich nicht nur beim Namen, sondern auch inhaltlich stark an großen PC- und Konsolenspielen orientiert. Respekt verdient aber das Durchhaltevermögen. Und das aktuelle Modern Combat 5 mit dem Untertitel Blackout ist einer der Topseller, obwohl es an Activisions und EAs PC- und Konsolen-Shooter Call of Duty und Battlefield erinnert.

Negativ: Es handelt sich um ein rein „kompetitives“ Spiel; Freemium.

Positiv: Sie können mit einem gescheiten Gamepad auch am Apple TV zocken.

Modern Combat 5: Blackout im App Store herunterladen.