Ach Apple: iPhone-12-Hüllen teilweise mit Stanzfehlern

Die iPhone-12-Hüllen aus Silikon sind teilweise ohne Lautsprecheröffnungen ausgeliefert worden, heißt es von mehreren unabhängigen Nutzern auf der Plattform Reddit. Andere Anwender berichten, dass die gleichen Hüllen mit Aussparungen für den Ton verkauft wurden. Die fehlenden Löcher sorgen dafür, dass der Ton dumpf klingt, wie die Website MacRumors berichtet.

Apple soll einen der beiden Kunden sogar mitgeteilt haben, dass die Hülle ohne Lautsprecheröffnungen verkauft wird, doch das ist nicht korrekt. Wer eine solche Hülle von Apple erhält, sollte versuchen sie entweder online oder über einen Apple Store umzutauschen.

Derzeit wird das den Kunden durch die Notwendigkeit erschwert, bei den Apple Stores vorab einen Termin zu vereinbaren, um überhaupt in den Laden zu kommen. Deshalb bietet es sich an, online mit Apple Kontakt aufzunehmen und einen Telefontermin zu vereinbaren. Nach unserer Erfahrung ist Apple bei solchen Problemen sehr kulant. Die Hüllen kosten übrigens stolze 53,60 Euro in Deutschland.

Deine Erfahrungen sind gefragt

Besitzt du auch ein iPhone-12-Case aus Silikon, das keine Auslassungen für die Lautsprecher enthält? Wenn ja, dann berichte doch gerne, wie du nun verfahren willst und ob sich Apple vielleicht schon bei dir meldete und wie die Geschichte ausging. Wir und die anderen Leser sind sehr gespannt.

