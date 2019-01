23.01.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



23.01.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

5-in-1-Ladekabel für Lightning, USB-C, USB und MicroUSB (Bild: Vonmählen)

Vonmählen ist ein Unternehmen, das nach eigenen Angaben das weltweit erste 5-in-1-Ladekabel für den Schlüsselanhänger gebaut hat. Derzeit läuft eine Crowdfunding-Kampagne, damit das Gerät auch produziert werden kann.

Das "High Five" von der Firma Vonmählen ist ein Ladekabel mit fünf Anschlüssen, das auch noch eine Taschenlampenfunktion bietet. Besonders interessant sind aber die Anschlüsse für USB-C, USB-A und Micro-USB sowie Lighting.

Vonmählen nutzt sowohl Kickstarter als auch Indiegogo um an Geld zu kommen. So etwas ist nicht unüblich und soll nicht bedeuten, dass es sich um ein unseriöses Unternehmen handelt. Der kompakte Schlüsselanhänger soll etwa 16 US-Dollar pro Stück kosten.

Das Kabel wird magnetisch an ihrem Schlüsselbund befestigt, unterstützt das Laden mit bis zu 2,4 Ampere und soll besonders langlebig sein, weil es ist nicht verheddern kann.

Das Gerät lässt sich an USB-A- und USB-C-Stromquellen einsetzen und lädt dann entweder ein USB-C-Endgeräte, ein iOS-Gerät oder Geräte mit Micro-USB-Schnittstellen. Damit sollten so ziemlich die meisten Steckerformen außer Mini-USB abgedeckt sein.

High Five gibt es in verschiedenen Farben und Vonmählen geht davon aus, dass die ersten Produkte im Mai 2019 an die Geldgeber ausgeliefert werden können. Das Produkt soll auch in die Läden kommen und da etwa 50 Prozent teurer sein als während der Crowdfunding-Kampagne. Wer also vielleicht nicht so risikofreudig ist, und das Geld nicht vorher überweisen will, der kann auch warten, bis das Kabel in den Handel kommt. Das kann allerdings lange dauern, wissen wir aus Erfahrung mit anderen Produkten, die auf diese Weise finanziert worden sind.

Anzeige