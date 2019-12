Die 30 lustigsten Antworten von Siri auf dem iPhone

Ein echtes Highlight für Nerds ist der Fall, in dem Siri ihre Sprache spricht. Im Fall des Konami-Codes ist das gegeben. In einer ganzen Reihe von Videospielen des japanischen Publishers konnte man eine bestimmte Kombination aus Richtungsanweisungen und Buttons nacheinander eingeben und erhielt damit eine Erleichterung in dem entsprechenden Spiel. Das allererste Vorkommen des Cheat-Codes soll im Spiel Gradius aus dem Jahr 1986 auf der Plattform NES gewesen sein. Leider funktioniert der Konami-Code bislang nicht mit der deutschen Siri. Stellt man die Systemsprache auf Englisch um, bekommt man zum Beispiel ein „Cheater!“ entgegengeworfen.