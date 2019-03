Aufkleber für den Mac. Ob schwarz, grau oder kunterbunt: Mit sogenannten Decals verwandelst du dein Apple-Notebook im Handumdrehen in ein Unikat. Die kinderleicht aufzubringenden und in der Regel auch rückstandsfrei zu entfernenden Motive machen jedes MacBook zu einem Unikat. Manch einer verziert seinen Rechner sogar mit einer Unmenge an Stickern! Wir haben im Kreise der Redaktion beliebte, abgefahrene und besonders hübsche Motive in dieser Galerie zusammengestellt. Kennt du weitere tolle Aufkleber? Wir freuen uns auf dein Feedback in den Kommentaren!