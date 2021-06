iPhone 14 soll Fingerabdruck-Scanner im Display bekommen

Wer 2021 kein neues iPhone kaufen muss, sollte den Kauf verschieben. Wenn sich das, was Analyst Ming-Chi Kuo schreibt, bewahrheitet, dann will Apple beim iPhone 14 ein richtiges Update bringen. Unter anderem kommt ein Fingerabdruckscanner, der sich im Display selbst befindet.

Ming-Chi Kuo schreibt, dass er für 2022 vier neue iPhones erwartet, die unterschiedliche Größen aufweisen werden:

Zwei Modelle mi einem 6,1- und einem 6,7-Zoll-Display und zwei Pro-Modelle mit 6,1 und 6,7 Zoll großem Bildschirm. Sie sollen allesamt einen Fingerabdrucksensor unter dem Display enthalten. Das gibt es zwar schon bei einigen Android-Smartphones, doch die Technik funktioniert bisher nicht besonders zuverlässig.

Es git aber noch etwas anderes, was am Bericht von Ming-Chi Kuo interessant ist. Er glaubt, dass das 6,7 Zoll große iPhone unter 900 US-Dollar kosten wird. So ein großes iPhone für so wenig Geld gab es noch nie.

Die beiden Pro-Modelle des iPhone 14 sollen Kameras erhalten, die eine Auflösung von 48 Megapixeln erlauben. Vermutlich wird das Smartphone auch in der Lage sein 8K Videos aufzunehmen.

